Spetsialist annab nõu: Mida rõdul kasvatada?

Inimeste huvi tšillide vastu iga aastaga kasvab, sest paljud peavad lugu tulisest maitsest. Teine põhjus on, et tšillitaimed näevad väga kenad välja. „Kui on heas kasvujõus, on ilusad vaadata,” tõdes Viedehof. „Nüüd on ju väga moes rõdul ja väikeaedades kasvatada ilusaid toidutaimi, et saaks nende lehti, õisi ja vilju kasutada ning oleks ka silmale ilus vaadata. See on aianduses suurim trend praegu.”