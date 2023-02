Kivilambad peegeldavad Saaremaa taganurgas päevapoliitikat

Idee on Maastiku sõnul üpris vana. Ta ei mäleta täpselt, kust see pärineb, aga teab selle sünnilugu. „Poliitikat jälgides tekkis kiusatus, et kõike, mida ei saa sõnadesse panna, püüan edastada huumoriga, nii et keegi ei solvuks ega haiget saaks. Toon välja kiiksud, mis on poliitikas ja maailmas laiemalt,” rääkis ta.