Sinibiomajandus on perspektiivikas arengusuund

Seminari lõpetas töötuba, kus osalejad said üheskoos luua visiooni, kuhu sinibiomajanduse areng Saaremaal võiks jõuda 10 aasta pärast ning mis on takistused ja mis on võimalikud lahendused nende ületamiseks. Sinibiomajanduse tuleviku ja visiooni mõtestamisel tõdeti, et selleks tuleb ületada mitmeid takistusi. Nimetati sinibiomajanduse kui mõiste vähest teadvustamist ühiskonnas, sinibiomajanduses ühise nägemuse või visiooni puudumist, tõhusa koostöö puudumist riigi, teadlaste ja erinevate valdkondade vahel, sinibiomajanduse valdkondade vahelist sidusust, vähest oskust arendada ja viia nišitooted eksporditurgudele jms.