Maa ostuplatvorm: põllumaa hind kasvas aastaga keskimiselt poole võrra

Esmaspäeval teatas maainvesteeringu platvorm LandEx, et analüüsis aasta vältel haritava maa tehingu andmeid ja selgus, et põllumaa hinnad kasvasid Eestis aastaga keskmiselt 53,75%.

LandEx usub, et maa hindade kasv jätkub ka tänavu inflatsiooni jätkumise tõttu. “Usume, et maa hinnad jätkavad kasvamist, sest ka sel aastal on oodata inflatsiooni jätkumist ja võrreldes naaberriikidega, näiteks Rootsiga, on Eesti maa hind endiselt suhteliselt odav. LandExi platvormil käib aktiivne kauplemine põllumaaga, seega investorid on väga huvitatud maasse investeerimisest, et oma varasid inflatsiooni eest kaitsta,” kinnitas Artma.