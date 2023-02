Teenetemärgid ⟩ Tunnustus võttis maaelu edendajad sõnatuks

Marika Parve tabamiseks kulus oma pool tundi, sest tema telefon oli alates kella kahest punane. "Kui seda uudist kuulsin, käisid külmajudinad üle keha ja süda puperdas. Meeletult hea tunne," sõnas ta rahulikul toonil. Ta rõõmustas, et vabatahtlik töö, mida aastate jooksul tehtud, on kellelegi silma jäänud, kuid toonitas, et ta ei ole üksinda midagi teinud, kõik on ikka meeskonnatöö. "Töö juures on ka kõik nii õnnelikud koos minuga," lisas ta.