Eelnõu lõpetab riikliku sekkumise tuulekaera tõrjesse

Maaelukomisjoni esimees Sven Sester selgitas, et maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduses kehtestatud tuulekaera tõrjeabinõude rakendamise kohustus on andnud soovitud tulemuse.

„Eelnõu eesmärk on lõpetada riiklik sekkumine tuulekaera tõrjeabinõude rakendamisel maatulundus- või muul maal, sest tõrjeabinõude rakendamise kohustus on andnud soovitud tulemuse. Umbrohu laialdane levik on vähenenud ja põllumajandusmaa kasutajad teevad oma põllumaal järjepidevat umbrohutõrjet, sealhulgas tuulekaera tõrjet, ka ilma riikliku sekkumiseta,“ ütles Sester.

„Aeg on näidanud põllumajandusmaa kasutajate teadlikkust, et tuulekaeraga saastumine toob kaasa nii saagi- kui ka kvaliteedikao ning madalama kokkuostuhinna,“ märkis Sester. „Seaduses kehtestatud tuulekaera tõrjeabinõude kehtetuks tunnistamise järel jäävad endiselt kehtima taimede paljundamise ja sordikaitse seaduses kehtestatud tuulekaera esinemise nõuded teraviljaseemnes,“ ütles Sester.

Ta selgitas, et põllumajandusministri määrusega on kehtestatud tuulekaera nõuded seemnepõllule, proovi võtmisele, proovi suurusele, turustamisele ja seemneproovi analüüsile. Tuulekaera tõrjeabinõude tegelikule rakendamisele, ilma seaduses sätestatud kohustuslike meetmeteta, aitab kaasa ka asjaolu, et enamus põllumajandustootjaid taotleb põhisissetuleku toetust, mille eelduseks on põllumajandusmaa heas korras hoidmine.