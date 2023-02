Looduskalender ⟩ Kevad ei ole enam lumemägede taga

Aga seekordne talv on olnud üpris kummaline, üsna tavatu on ju see, et lumi, mis tuli aasta lõpul sula maa peale, enam ära ei sulanud. Alles jaanuari lõpus see kadus ning ka rohelistel väljadel seiklemine ja sulavees sulpsiminegi on erakordne.

See, et me küünlapäeva järel jälle silmini lumme vajusime, annab meile ikkagi Põhjamaa nime, mida uhkusega kanda võime.

Täiskuu

Ja see, et me põhjamaalased oleme, seda näitas ka rahvarohke Täiskuusööming Peipsi ääres. Põnev üritus, mille üks korraldajatest, Tauno Laasik, ütles, et täiskuu ajal söömine ei tee paksuks.

Mingi osa eestlastest võtab sel ajal õnge kätte ja läheb ise järvejääle kala püüdma, aga teise osa jaoks toob rannarahvas talvise kala kohvikulauale. Seda, mida tähendab seesugune järvejääl kükitamine -10-kraadises pakases ja veel lõikava järvetuulega, sain taas kogeda Mesitare poolt jääle tehtud kohvikus. Peipsi ääres elanuna pean küll tunnistama, et suisa lust on jääl istuda, sibulapirukas näpus, ja kuuma teed lonksates ning mõeldes kui vaprad on need inimesed, kes siin elada suudavad.

Peipsi kala öösööma. Foto: Kristel Vilbaste

Vahtramahl ja mesilaselend

Paksust lumepilve eest taganes vahepeal meile tulnud kevad. Olen nüüd mitu nädalat hommikuti lonksanud vennanaise Kaja Kübara poolt läkitatud vahtramahla, mis päikese ilmudes jälle sirinal puu seest jooksma pidi hakkama.