Piimatööstur: olukord piimaturul on enneolematu

Urmas Põlluaas, kes müüb Kuivajõe farmi piima Nordic Milk´i sõnab, et hinnalangetuse kokkulepet pole temaga veel sõlmitud. „Piimatööstuste olukord on selline nagu on, eks seda tuleb mõista ja mingi kompromiss on vaja siin leida,“ nõustub Põlluaas. „Eks igal asjal on oma piir. Turu põhimõtted on, et tugevamad jäävad elama…,“ jätab Põlluaas lause lõpetamata. „Piimafarmi pidamine on investeeringumahukas ettevõtmine. Mul oli just plaan välja vahetada oma traktorid, mis olid töötanud 13 000 tundi ja rohkemgi, muidu ükshetk ütlevad nad ülesse. Lisaks oleks vaja lauda ümbrus korrastada ja rohkem investeerida. Eelmisel aastal võtsime laenu, et ära elada – see pole ka normaalne. Kui nüüd tuleb ka sama tee läbi käia, siis see pole lõppude lõpuks normaalne. Tuleb hakata sellistele asjadele mõtlema, et kas on lõputu õudus või õudne lõpp,“ arutles Põlluaas. „Siin tulebki mõelda, et kui kaua sa jaksad lõputult kõikuda. Ega praegu küll ei oska ette näha, kuidas see olukord laheneb.“