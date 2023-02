Kas uus Riigikogu oskaks perearstid maale tuua?

Paratamatult tekib kohti, kus kohapeal ka õe vastuvõtte ei õnnestu säilitada, sest suur puudus on ka õdedest. Arstide puudust ei lahenda üleöö, seega on võtmeküsimus, et abivajajad jõuaksid sinna, kus on arstid. Kui arstid ei tule inimese juurde, tuleb inimesel lihtsustada jõudmist arsti juurde. Et maainimesed jõuaksid arsti juurde ja tegelikult ka haiglast koju, on vaja hästi toimivaid transpordilahendusi. Seda probleemi saab lahendada koostöös kohalike omavalitsustega, kuid selleks on neil vaja lisaressurssi. Üks koht, kust selleks katet leida, on praegu tasuta ühistranspordile minev raha, pakkus välja Eesti 200 kandidaat.