Reformierakond looks maaelu parandamiseks rohereformi ministri ametikoha

Kokkuhoiu nimel on mitmel pool maaraamatukogud oma uksi sulgemas.

Kas maainimene väärib võimalust kodu ligidal koolis, poes, raamatukogus, apteegis või rahvamajas käia? Praegu keeratakse kokkuhoiu nimel teenuseid järjest kinni ja vägisi jääb mulje, et riigil pole vaja, et elu väikestes maakohtades säiliks. Nii võttiski Maa Elu riigikogusse kandideerijailt uurida, kas üldse ja mida riik peaks tegema, et inimesed maale elama jääksid.