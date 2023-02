Suurloomaarstidest on Eestis kriitiline puudus

Veterinaariks saamise konkurss on igal aastal suur, ometi on arstidest nappus. Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi direktor Toomas Tiirats sõnab, et loomaarstide põud pole ainult Eesti teema, see on viimasel 5–6 aastal võimendunud peaaegu kõigis euroliidu riikides. „Suurloomade osas on olukord vaat et katastroofiline,” lisas ka Eesti Loomaarstide Ühingu president Madis Leivits.