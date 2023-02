Nädala mõte: valimiste aja déjà-vu

Tõtt-öelda tekib neid lugusid lugedes déjà-vu tunne. Kas ma pole neid mõtteid juba varem lugenud? Kas ma pole eelmiste ja üle-eelmiste valimiskampaaniate ajal lugenud etteheiteid seni võimul olijate suunas, kuidas otsustega on hiljaks jäädud, aga nüüd, saades valituks, lühendame me ravijärjekordi, tagame, et arstiabi on kättesaadav igas Eesti paigas. Jah, olen kindlasti neid lauseid lugenud ja telereklaamist kuulnud.

Loomaarstidega on sama teema. Suurloomaarstide kogemusest kirjutame täna mitmes loos, kus arstid räägivad ausalt, et töö ongi keeruline ja sisuliselt igal hetkel tuleb valmis olla väljakutse peale startima. Arste on vähe, seda enam nende koormus suur.

Olukord on seda kriitilisem, et ei inimeste ega loomade arste ei saa koolitada kuue kuuga ja veebikursusel. Arstiks tuleb kaua õppida, vaeva näha, omandada kogemusi ning amet ise on vastutusrikas.

Perearstid ja -õed on eesliinil ja peavad ühtviisi tegelema tervisemurede ja sotsiaalsete küsimustega. Neile helistatakse ka õhtusel ajal või võetakse poes nööbist kinni, et oma muret kurta. Vähemalt väiksemates kohtades, kus sul on rõõm oma perearsti ja -õde nägupidi teada. Suures linnas tean neid, kes pole oma arstiga aastaid saanud näost näkku suhelda.