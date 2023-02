Loodusrekordid: Maailma vanim kalakajakas elas Eestis

Rekord nr 9. Kolme ööpäevaga loodud kaitseala

Letipea maastikukaitseala Lääne-Virumaal Viru-Nigula vallas loodi kolme ööpäevaga – 27. jaanuarist kuni 30. jaanuarini 1992. Kiire loomise ajend oli Kunda sadama laienemisplaan, see tõkestati linnukaitseala kiire loomisega ning terve maanurk päästeti. 2000. aastast on see maastikukaitseala ja toimib siiani.