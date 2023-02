Suurloomade arstid hoiavad kohvri stardivalmis

„Suurloomaarst peab olema 24/7 stardivalmis ja kui lehm on hädas, sõidame välja, ükskõik milline on ilm või kellaaeg,” seletab Pukka teel sihtkohta. „Suurloomadel algab poegimisperiood, märts-aprill on tihedad, sisuliselt oleme kogu aeg ratastel, siis jääb rahulikumaks, aga poegimise ajal ei anna me ainult sünnitusabi, vaid ravime ka eelnevaid ja järgnevaid haigusi.”

Metsapere farmis kasvab üleilmsesse ohustatud tõugude nimekirja kantud kultuuripärand, eesti maakari, keda peab valdkonnas tunnustatud Sirje Treumuth. Tema noorpere on valmis loomaarsti abistama, kui teist vasikat ootava Peppi juures täiendavaid käsi vaja läheb. Esialgu jälgivad nad, kuidas veterinaari kinnastatud käsi kaob sinna, kust vasikas ilmale tuleb. Teist laktatsiooni alustav nudipea ei tee ergutamise pealegi ühtegi liigutust, et sünnitus võiks alata. Inim­abiga tulevad nähtavale esijalad, pooletunnise pingutuse järel libiseb pehmele heinale lehmvasikas ning Peppis lööb välja emainstinkt. Noorpere Oliver kosutab pikalt vaevelnud lehma pangetäie vitamiinijoogiga. Loomatohter nendib rahuloluga, et Peppi igast nisast nõrgub ternespiima, mida on esimese kahe tunni sees vaja juua veel tudiseval vasikal, siis on ta tugev ja terve.