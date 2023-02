Vermikompost pakub klassikalistele väetistele alternatiivi

tahab tutvustamist

Tuhala Bio OÜ toodab Taimerammu vermikomposti. Juhatuse liikme Rein Nigula sõnul loob vermikompost keskkonna, mis võimaldab taimedel juurte kaudu maapinnast toitaineid kätte saada. Kui maapinnas on mikroelementide vahekord taimele ebasoodne, on vermikompost justkui puhver, mis laseb taimel toitained kätte saada ja kasvada.

Vermikomposti kasutatakse põllumajanduses Nigula sõnul suhteliselt vähe, mistõttu on selle tootmine kallis. „Kui kasvab maht, kahaneb ka hind.”

Vermikomposti kasutamist pärsib ka see, et ei teata selle eeliseid puhta ja maheda toidu kasvatamisel. Vermikomposti kasutades on taimed ja viljad tervemad ning sisaldavad vähem nitraate. „Enamik tarbijaist eelistab odavamat tavameetoditega kasvatatud köögivilja,” tõdes Nigul.

Tema sõnul ei nõua vermikomposti kasutamine mingeid erilisi ettevalmistusi, hea on teada vaid mulla koostist ja veenduda, et see vastab kasvatatava taime vajadustele. Vermikomposti on soovitatav kasutada doseeritult – iga külvatud seemne juurde tuleks panna natuke vermikomposti ja tulemus saab hea. „Väga keeruline on vermikompostiga taime üle väetada või kõrvetada, kuna see annab toitaineid välja kolme kuni viie aasta jooksul ja on taime pikaajaline turgutaja,” seletas ta.

Tootmine võtab aega