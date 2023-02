ILM ⟩ Kas talv tuleb tagasi?

Täna on küünlapäev – viimane neist tähtpäevadest, milles vanarahva kalendris „talve selgroogu murtakse”. Eri paigus ja üleskirjutustes on loetud selleks päevaks ka ­taliharjapäeva (14. jaanuar), tõnisepäeva (17. jaanuar) ja paavlipäeva (25. jaanuar). Arvestades, et enamikus Eesti paigus jäi 20. sajandi teise poole andmetel lumi maha jaanuari keskel või teisel poolel ja sulas märtsi lõpupoole, tundub küünlapäev neist õieti kõige paslikum, sest umbes pool talve ehk püsiva lumikattega aega on läbi ja pool ees.