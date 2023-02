Kaalika auks peetakse pidusid

Juurviljadest hoiab mineraalainerikkuse esikohta just kaalikas, samuti on temas enim C-vitamiini. Kaalika säilitamisel need väärtused kuigivõrd ei vähene.

Kaalusõbralik hõrgutis

Soome jõuluroas nimega lanttulaatikko on kaalikas peamine koostisosa. See on kaalikavorm keedetud ja tambitud kaalikast, mis on magustatud ja millele on lisatud leivapuru, muna, koort, võid ning maitse järgi ingverit, kaneeli või/ja muskaatpähklit.