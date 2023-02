Just see asendamatu maitseaine on tänapäeva kallimaid vürtse

Vanilli raviomadused

Meditsiinilised uurimused on tõestanud, et vanilliga saab ravida maohaavandeid ja parandada vaimseid võimeid. Massaaž vaniljekreemiga sobib neile, kellele meeldib vanilje lõhn. Selline massaaž mõjub hästi psüühikale: tõstab enesekindlust ja suurendab organismi vastupanuvõimet. Sobib hästi psüühilise väsimuse korral. Soojendava toime tõttu tõstab keha temperatuuri ja lõdvestab. Vanilli soovitatakse kasutada ka seedimise parandamiseks, kõhugaaside, reuma ja kehvveresuse vastu.

Vanill vürtsina

Vanill on klassikalistest vürtsidest üks nooremaid. Kõige parem on toiduvalmistamisel ehtsat vanillikauna kasutada, see nõuab aga oskuslikku lähenemist, seemnetest puhastamist ning on üsna kallis. Samuti kuivavad vanillikaunad aja möödudes ja kaotavad väärtuslikku aroomi.