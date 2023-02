Maapered saavad elutingimuste parandamiseks toetust taotleda

„Me teame väga hästi, et elu maapiirkondades on oluliselt keerulisem kui linnas. Selleks aga, et inimesed tahaksid ja saaksid elada üle Eesti, peab riik olema neile toeks. Meil on mitmeid regionaalarengut toetavaid meetmeid, ent hajaasustuse programm on neist kindlasti üks menukam, sest võimaldab väga mitmekülgseteks ja mahukateks tegevusteks raha saada,“ selgitas riigihalduse minister Riina Solman.

Hajaasustuse programm on tänaseks kestnud juba 10 aastat ja on taotlejate hulgas väga populaarne. Maapiirkondades on võrreldes linnadega jätkuvalt rohkem neid majapidamisi, kus vesi ja kanalisatsioon ei ole lahendatatud. Erinevus maa- ja linnapiirkonna vahel on programmi rakendamise perioodil siiski pidevalt vähenenud. Kokku on 10 aasta jooksul saanud abi üle 14 000 majapidamise ja investeeritud on üle 64 miljoni euro, millest ligi kolmandikku on panustanud riik, kolmandikku omavalitsus ja kolmandikku eraisikud ise.