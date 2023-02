Piima kokkuostuhind oli eelmisel aastal kõrgeim, sel aastal kukub kolinal

Piimatoodang moodustab umbes veerandi Eesti põllumajandustoodangu väärtusest ja mõjutab seega märkimisväärselt Eesti põllumajandustootjate majandusseisu. 2020. aastal langes kokkuostuhind alla 300 euro tonni eest, 2021. aasta keskpaigast on see pidevalt tõusnud ja 2022. aasta detsembriks jõudnud tasemele 544,15 eurot tonni kohta.

Eesti piima kokkuostuhind on aastaid järginud Euroopa Liidu riikide trendi ja sõltunud suuresti olukorrast välisturul ning välisriikide nõudlusest, kuna arvestatav osa Eesti piimast ja piimatoodetest läheb ekspordiks. Kui veel 2021. aasta detsembris jäi Eesti piima keskmine kokkuostuhind 13% ELi keskmisest madalamaks, siis 2022. aasta sama perioodi prognoosiga võrreldes on Eesti keskmine vaid 6% ELi keskmisest madalam. 2022. aasta detsembri ELi riikide keskmine piima kokkuostuhind on prognoositavalt 578,1 eurot/tonn.

Foto: Statistikaamet

Ent juba on tootjate suust kuulda, et 2023. aastal kukub piimahind kolinal. Nii rääkis Harjumaal asuva Rätsepa talu peremees Ants ­Aaman, et kui jaanuaris maksti piimaliitri eest 46 senti, siis teisipäeval sai ta E-Piimast, kuhu oma piima müüb, kirja, et veebruaris saab piimatootja liitri eest 40 senti.

Kui tavaliselt on langused ja tõusud käinud sendihaaval, siis seekord kukub kohe kolinaga.

„Kui tavaliselt on langused ja tõusud käinud sendihaaval, siis seekord kukub kohe kolinaga,” sõnas Aaman. See teeb ta tuleviku osas väga murelikuks, sest sisendite hinnad on endiselt sama kõrged.