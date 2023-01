Taimekasvatajad said eelmisel aastal hea saagi

2022. aastal kasvatati Eestis teravilja 362 000 hektaril. Teravilja kasvupinnast poolel kasvatati nisu, kolmandikul otra ja 10% moodustas kaer. Ligi 60% teraviljade kasvupinnast oli taliteraviljade all. Kõige populaarsem taliteravili on talinisu, mida kasvatati 153 000 hektaril. Suviteraviljadest kõige populaarsemat suviotra kasvatati 81 000 hektaril.

Kui veel kümme aastat tagasi kasvatati rohkem suvirapsi ja -rüpsi, siis tänaseks on olukord muutunud vastupidiseks. Rapsi ja rüpsi kasvupind oli 2022. aastal kokku 86 000 hektarit, millest 90% on talirapsi all. Rapsi kogusaagiks kujunes 219 000 tonni. Keskmiselt saadi hektarilt 2,5 tonni. Kõige suurema rapsi kasvupinnaga maakond on Lääne-Virumaa.