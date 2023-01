Looduskalender ⟩ Loodusmärgid näitavad kevade lähenemist

Samas olen õnnelik, et loodus pakkus meile vähemalt allika asemel rahvuslooma jäljerea. Üksikute huntide kondamisest teatavad ka teised loodusinimesed, isegi suisa koduhoovides.

Tehke pesakaste!

Loodus on juba täies kevadeootuses. Sarapuude urvad on juba pehmed, mitte kivikõvad. Rabas matkajad näevad lumel pisikesi karvaseid „päevakoeri“ – kevadkaruslasi. Mõni sääskki on lennutuurid üles võtnud. Ja rongad lendavad paaris.

Arusssaare õigeusu kiriku juures olid aga rasvatihase isandad nii ennastunustavas sitsikleidihoos, vaid naabri liiga lähedale tulles suristati tema peale. Viimane aeg on koos lastega pesakaste kokku klopsima hakata, siis pole lindude kinnisvaraprobleem nii äge. Valjusti kuulutavad puuõõnte omandivormi praegu ka puukoristajad, veel pole seda päris vilet.

Küünlapäev

Küünlapäevi peeti mitu päeva järjest – küünlapäev (2. veebruar), tahipäev ja lühtripäev. Ja päev hakkas ikka öös, riitusi tehti eelmise päeva hilisõhtul, ehk siis „laupäeval“.

Küünlapäeval joosti linu. Mida kaugemale joosti, seda pikemad linad saadi. Noarootsi

Üks teema, mis ikka vanarahva ennustustest läbi jookseb on see, et kes teistest kauem elab. Tänapäeva heaoluühiskonnas see enam nii oluline pole, aga just küünlapäeval, ennustati küünaldega nii: „Ühepikkused ja ühejämedused küünlad süüdatud põlema. Kelle inimese nimeküünal rutem läbi põlenud, see pidanud ka kõige enne ära koolma,“ arvas Viljandi kandi rahvas.

Kindlasti püsivad paremas elujõus need, kes juba küünlapäeval vastlakukleid sööma ei hakka, hoidke see traditsioon ikka vastlapäevaks, mis sel aastal 21. veebruaril.