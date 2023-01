Kas sinu keldris talvitub nahkhiir? Anna temast teada!

„Leides looma, püüa kiiresti määrata liik või tee temast foto, et saaksime hiljem aidata liiki kindlaks teha,” juhendab Kalda ja kinnitab, et keldri põgus külastamine ning välguga nahkhiirest foto tegemine looma talveund ei häiri. Samuti ei pea pelgama, et vaatluse esitamise järgselt kelder (loodus)kaitse alla võetakse ja sinna enam minna ei tohi. Nahkhiirtele sobivad hästi just keldrid, mis on inimeste poolt kasutuses – selliste keldrite eest kantakse hoolt ning need püsivad talvitumiseks sobivatena.