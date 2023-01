Vallad meelitavad noori maale elama

Tõrva vallavanema Maido Ruusmanni sõnul osutus üleskutse Tule Tõrva üllatavalt populaarseks – kõik alale välja mõõdetud krundid leidsid ülikiirelt omaniku. „Usun, et tehti võib-olla isegi maailmarekord uute kruntide broneerimises. Pärast süsteemi avamist leidsid seitsme minutiga 17st krundist 15 uue omaniku ja tunniga olid kõik krundid läinud,” rääkis Ruusmann.

Krunte broneeriti põhimõttel „kes ees, see Tõrvas” ehk kes esimesena broneerimisavalduse tehtud ja teele saadetud sai, selle nimele krunt ka läks. Koduprogrammi kaudu krundi saanud noorpered said kinnisvara soetamisel kasutada Maaelu Edendamise Sihtasutuse kaaslaenu, mille eesmärk on kapitalile ligipääsu parandamine eraisikutele kodu rajamiseks maapiirkonda.