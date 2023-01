Seemnekartulit müüakse nii hoogsalt, et osa sorte on otsas

Maaelu Teadmuskeskuse (seni tuntud Jõgeval tegutseva Eesti Taimekasvatuse Instituudi nime all) müügiesindaja Merike Harjo rääkis, et seemnekartuli müük algas neil 3. jaanuaril ja broneeringuid lisandub iga päev. Praegu on põhilised tellijad kodukasvatajad, aga tellivad ka kauplused ja mõned põllumajandusettevõtted.

„Kes ‘Jõgeva kollast’ tahavad, hakasid helistama kohe jaanuari alguses,” sõnas Harjo ja prognoosis, et selle nädala lõpuks on sort tellimiseks otsas. „Iga teine tellimus sisaldab ‘Jõgeva kollast’.”

„Olen päris kindel, et jaanuari lõpus saab paar sorti juba otsa,” kinnitas ka hobikasvatajatele seemnekartulit müüva Maarahva Poe jaemüügi juht Külli Soasepp. „Mullu kasvas seemnekartuli müük kolmandiku võrra ja tänavu pole seniste broneerimiste põhjal arvata, et huvi väiksem oleks. Inimene tahab kindel olla, et tal on oma lauale midagi panna.”