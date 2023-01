Nädala mõte: vaidlus, kus kompromiss võimatu?

Nüüd keerame raadio lahti ja seal räägitakse metsanduse arengukavast ning antakse tuld töösturite pihta, kes raha taskusse ajades kodumaa paljaks raiuvad. „Eesti rahvale on mets püha! Mets pole ahnitsemise ega raha saamise koht!” kuulen riigiraadio eetris kõlavat rahva häält. „Raiemahtu tuleb poole võrra vähendada,” ütleb looduskaitsjate tellitud rahva arvamuse uuring.

Mõtleme korraks – kui raiemaht senisest kõvasti allapoole viia, tuleb turule vähem puitu ja hakkpuitu. Mida teeb siis ehitusmaterjali, mööbli, küttepuu ja kaugkütte hind? Kas keegi suudaks välja pakkuda usutava variandi, et need vähemalt praegusel tasemel püsima jääksid?

Põldu küntakse, väetatakse ja saaki lõigatakse, et inimese kõht täis sööta. Metsa kasvatatakse, langetatakse ja taas istutatakse, et ehitada eluase ja see soojaks kütta. Nii nagu piim ei tule poest ja raha seinast, ei sünni linnakorteri soojus torus.