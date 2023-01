Loodusrekordid: lõunapoolseim tipp ja suurima lehega orhidee

Rekord nr 7. Eesti lõunapoolseim tipp

Eesti kõige lõunapoolsem tipp on endise Naha küla piirides. Naha oli küla Võrumaal Hargla kihelkonnas Mõniste mõisa maa-alal. Küla kaotati 1977. aastal, mil ta liideti Karisöödi külaga. Nahal asuvast talust on teateid aastast 1684, kui mainiti Naha Andrest. See on Eesti lõunasopp, millest enam ühtegi sammu lõuna poole minna ei saa, sest edasi tuleb juba Läti. Lõunatipu võlu on üksindus ja salapära, mille kogemist igaühele soovitan.