PRIA vastab: kelle huve kaitseb PRIA?

See, et toetustega seoses tekivad eriarvamused või vaidlused, on vältimatu. Mõned õigusvaidlused võivad kesta liigagi kaua, see on samuti tõsiasi, nagu seegi, et ettevõtjast vaidlusosalisele võib tunduda kogu toetuste süsteem ebaõiglane.

Reeglitel on oma mõte ja neid ei saa pisendada ebavajalikeks ja tarbetuteks pelgalt seetõttu, et toetusraha eest on valminud kogukonna või piirkonna jaoks õige asi, mis edendab maaelu. Igal mündil on kaks poolt. Võib-olla mõni teine ja veelgi perspektiivikam projekt on jäänud reeglite rikkumisega seotud projekti tõttu toetuseta ja ellu viimata. PRIAsse pöörduvad ka isikud, kellele tundub toetuste süsteem ebaõiglane ja õiglustunnet riivav hoopis seetõttu, et mõned toetusesaajad on suutnud toetusreeglite „süsteemi üle kavaldada” ja alusetult toetust saada, samal ajal kui reeglite järgimine on taotleja toetusest ilma jätnud. PRIA roll on toetuste väljamaksmine, samas tuleb meil ka tagada toetuste reeglitepärane väljamaksmine.