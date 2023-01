Heitlik talv tekitab metsafirmadele täiendavat peavalu

Paraku muutus ilm jaanuari alguses soojaks. „Raskendatud on nii metsa lõikus kui ka autoveod. Külma ilmaga raiutavaid lanke ja kinnistuid enam raiuda ei riski.” Sarnane seis valitseb tema hinnangul kogu Eestis. „Metsanduses mängib tähtsat rolli metsamaa boniteet ja kui see on kehv, on pehme talvega kehvad majandamisolud,” kommenteeris ta.

Nii saabki öelda, et metsafirmade jaoks pole plaanide täitmine lihtne. „Kehv talv jätab oma negatiivse jälje, aga aasta lõikes on olulised kõik aastaajad. Metsatööks sobivad enamasti ka lihtsalt kuivad ilmad. Kui talv jääb pehmeks, puitu varuda ei saa ja kevadel on metsad linnurahu tõttu kinni, läheb kogu sektoril väga keeruliseks. Kõige suurem risk on aga see, et metsade majandamist juhitakse lähtuvalt emotsioonidest, mitte teaduspõhiselt,” kahetses Olesk.