Madis Kallas: oleme raiemahtu muudkui tõstnud, aga elu maal on aina nukram

Te oma intervjuudes rõhutate, et raiemaht langeks üheksale miljonile tihumeetrile aastas, ometi on arengukavas kirjas 9–11.

Selles vahemikus saab see lähema kaheksa aasta jooksul olema. Tingimusel, et peab tagama elurikkuse, ökosüsteemide püsimise ja kliimaeesmärgid. Kui meil on olukord väga hea, võib ka üle üheksa raiuda, aga praegu kõik uuringud ja statistika näitavad, et raiemaht peaks jääma üheksa juurde, muidu me eesmärke täita ei suuda.