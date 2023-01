Puude musta pässikuga nakatamine toob nii tulu kui hulga riske

Too mitme nimega puu­seen, mida tunneme nii chaga, musta pässiku kui kasepässiku nime all, on viimasel ajal palju kõneainet pakkunud. Läinud sügisel avaldatud Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi ohutusuuring seadis chaga tõhususe kahtluse alla, kuid teisalt tõdes Eesti Maaülikooli uuring, et lepapässik on potentsiaalsetelt raviomadustelt võrreldav kasepässikuga.