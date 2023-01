Seemnemüüja ennustab tänavuseks moeks valgeid õisi

Lea Õisma sõnul on seemnete valik läinud aastatega mitu korda laiemaks – riiulid on kirjud nagu puslemeistri unenägu.

Tallinnas Nõmmel asuva seemnete hulgimüügifirma Akone juhataja Lea Õisma sõnul näitab alanud eelkülvamise ja päringute aeg, et see aasta tuleb seemnemüüjale edukas ja tänavune eripära on huvi valgete õitega lillede vastu. Samuti kasvatatakse Ukraina toetuseks palju päevalilli. Kuigi praegu on alanud eelkülvamisaeg, siis näiteks tomatiga soovitab ta veel oodata. Aga kes veel külvata ei plaani, siis selle aasta planeerimiseks on küll viimane aeg käes.