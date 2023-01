Soodne ja kasulik kruup sobib paljude toitude sisse

Veel ligikaudu 500 aastat tagasi oli oder peamine leivavili Euroopas, kuid tänapäeval on see kasutusel peamiselt õlle ja viski algaine maltoosa valmistamiseks.

Odrakruubist sai pärloder

Toitainerikkad odrakruubid olid nõukogudeaegse toidunappuse ajal meie toidulaual sagedased külalised, kuid paraku vajus see täisväärtuslik tooraine vahepealsetel aastakümnetel unustuse hõlma. Viimasel ajal on kruupe jälle kasutama ja neist rääkima hakatud. Populaarse orsoto leiab paljude söögikohtade menüüst, samuti kokaraamatutest ja toidu­blogidest.

Odrakruupe on uuesti au sisse aidanud tõsta toitumisnõustajad, kes on selle toitainerikka teravilja taasavastanud. Kahjuks näeb nii mõneski toidublogis, poe reklaamilehel või valmistoidu pakendil ingliskeelsest pearl parley’ist otse tõlgitud sõna pärloder. Kuigi see kõlab hästi, pole see eesti keeles korrektne. Pärl­oder, mida moodsat terminit kasutades suisa supertoiduks nimetatakse, on tegelikult lihtne odrakruup, mitte mõni uus peen teraviljatoode.