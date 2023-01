Kurkum on tunnustatud terviseparandaja ja ilus toalill

Kurkum toataimena

Kurkumit on üsna kerge kasvatada. Enim kasvatatakse toalillena tsitverijuurt ehk sidrunijuurt, vähem Siiami tulpi ja India kollajuurt ehk mangojuurt. Kurkum on üsna kõrge taim, kuni meetrikõrgune.

Kurkumi õitsemine algab reeglina suvel. Kui vaadata õitsvat kurkumit, tundub, et toataimel on suured heledad õied, tegelikult on need vaid erksavärvilised kandelehed. Kurkumiõied ise on väikesed ja silmapaistmatud ning asuvad kandelehtede vahel.