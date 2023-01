Liuväljaks muutunud põllumaad teevad põllumehed murelikuks

Pildil talivili. Pilt on illustreeriv.

Jaanuarikuine ilm on muutnud nii mõnelgi pool põllud liuväljaks. Saaremaal asuval Kõljala põllumajanduslikul osaühingul on jää alla jäänud kümmekond hektarit talirukist, mis on juba praegu korstnasse kirjutatud kahjum.