Looduskalender ⟩ Magus vahtramahl ja allikavesi pakuvad janukustutust

Kabli jääkuulid. Foto: Urmas Luik

Vahtramahla aeg

Aga Pärnumaal ei jagatud rannas ainult jääpallisuppi, vaid sealt voolas vahtratest ka selget mahla. Minagi sain seda maitsta ning see on mitu korda magusam kui kevadine kasemahl. Külmaga kisub tilkumine veidi jääpurikasse, aga küllap ta sulades jälle turgutava nestena meid rõõmustab. Siiski ei ole puude pungad veel esimese tilkumise peale pakatama hakanud. Loodame, et nad suudavad kombekalt varjus püsida.

Paavlipäev (25. jaanuar) pidi olema hülge poegimise päev. Käina

Ainsad, kes edevusest jäneseaasta alguse puhul hoiduda ei suuda, on remmelga valged jänkulikud urvad. Tõsi, vahepealsed soojad ilmad on ka pajurahva üsna värviliseks muutnud.

Tihasekadu või tihasekodu

Lindudel on väike segadus. Kas on siis talv või ei ole? Inimesed kurdavad, et tihased olevat toidumajadest kadunud. Aga pole nad kadunud midagi, pigem koondutakse paikadesse, kus neil ka öiste külmakraadide ajal oleks pesakaste või pragusid, kuhu magama pugeda.

Eriti hoolsad linnaaednikud ja majade soojustajad on neid paiku hoolega vähendanud, natuke aitaks pesakastid. Aga tegelikult on see aeg, kus majade juurde tulevad ka need tihased, kes end naljalt ei näita: sinitihased, sabatihased ja põhjatihased. Koguni hallpea-rähn ja hall-õgija.

Kuhu kadusid karupojad?

Jänesejälgi on aiad täis, veel ei terita nad hambaid noorte õunapuude kallal. Aga orava lehvikjälgi on senisest rohkem lumel, küllap nälg pitsitab. Kummaline on see, et kuigi karudel peaks küljealune solisema, pole ühtegi inimeste ette ilmunud. Pole kuulda ka metsategijate ülesaetud karudest ja äsjasündinud karupoegade paterdamisest. Mets on ju metsakombaine täis – kas on karud leidnud uued elupaigad kuusenoorendikes ja rabasaartel või ei näe ega kuule puulõikaja kabiinist väljaspool toimuvat. Koeraga ei tasu praegu tundmatutesse kohtadesse minna.