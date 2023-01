Eesti tootjad tutvustavad Grüne Wochel meie metsa ja rabasid

Põllumajandus- ja Kaubanduskoja juhatuse esimees Ants Noot ütles, et tänavu aasta ollakse messil juba 28. kord. „Rohkem kui veerandsada aastat kogemusi Grüne Wochel on andnud meile teadmiste pagasi, kuidas Eesti toitu ja turismi tutvustada. Täna avatud mess on suuresti just riikide paraad: siin on kaasatud kõikidest kontinentidest rohkem kui 70 riiki. Samas on messil poliitiline tasand, kus ühistest foorumitest võtavad osa pea 80. riigi põllumajandusministrid ja riikide ametnikud,“ rääkis Noot.