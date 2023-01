Eesti rapsikook võib aidata leevendada maailma valgunälga

"Rapsikook sisaldab väga head ja täisväärtuslikku valku. Valgupuudus on maailmas väga oluline, millest on meil vaja üle saada ja katta inimeste valgutarve," rääkis Eesti Maaülikooli toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia õppetooli dotsent Ivi Jõudu ETV saates "Tähelepanu! Tegemist on teadusega".