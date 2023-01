Eesti roheidu rajas USA-sse esimesed chaga istandused

Forest Fungi Farms LLC partner Justin Triquet ütleb, et Eesti ettevõttega koostöö tegemine toob valdkonda innovatiivse lahenduse meditsiiniseente kasvatamisel. „Ameeriklased on jõudnud arusaamisele, et meditsiiniseened toovad uue ajastu inimeste vaimses ja füüsilises tervises. Lisaks on meditsiiniseentel üüratu potentsiaal metsanduse jaoks,“ sõnas Triquet.

„Kui seni oleme koduturul tuntud eelkõige toidulisandite ja eliksiiride valmistajana, laiendame märkimisväärselt oma senist haaret ja keskendume roheinnovatsioonile laiemalt,“ lisas Laus, kelle sõnul on Maine osariik 89% ulatuses kaetud metsaga, millest enam kui poole moodustavad just kasemetsad.

„Chaga kasvatamiseks on sealsed tingimused ideaalsed. Meditsiiniseente näol on tegemist kümnetesse miljarditesse eurodesse küündiva majandusharuga, mis on tegemas ülemaailmset revolutsiooni. Valdkond liigub meeletu kiirusega ja otsused peab langetama operatiivselt. Meie jaoks on oluline tempoga kaasas käia ja sellest ette jõuda. Eestil on suur väljavaade kujuneda seente valdkonna globaalseks liidriks ja trendiloojaks,“ kinnitas Laus.