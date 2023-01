RMK plaanib sel aastal koguda 100 000 liitrit männikäbisid, kuusekäbid jäävad sel aastal aga korjamata

„Mändidel on rahuldav käbiaasta, seetõttu on kavas koguda 100 000 liitrit käbisid – saame neist 650 kilogrammi seemet,“ selgitas RMK taimla- ja seemnemajanduse osakonna juhataja Esko Krinal. Seemnetest saab omakorda kasvatada ligi 65 miljonit männipuud.

Varu jagub mitmeks aastaks

RMK-l kui riikliku seemnevaru hoidjal on tagavaraks praeguse seisuga 2,8 tonni männi- ja 5,4 tonni kuuseseemet ning 166 kilogrammi kase- ja 34 kilogrammi sanglepa seemet.

Printsiip on, et kuuseseemet hoiab RMK varus kaheksa aasta jagu, kuna kuused ei kanna igal aastal käbisid ning pole teada, millal taas on hea käbiaasta. Männiseemet peab tagavaraks jaguma neljaks aastaks, kaske ja sangleppa kaheks.