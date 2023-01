Aiand kolis tulbikasvatuse Soome – seal on soodsam

„Jube olukord on,” tõdes Nurmiko juhataja Jaak Ungerson. „Meie aiand on jaanuaris-veebruaris suletud, sest energiahinnad on nii kõrged. Kahjuks ka hakkpuidu hind neli korda kõrgem, gaasi hind oli septembris kolm korda kõrgem võrreldes aasta varasema septembriga. Nii et eelmisel sügisel viisid energiahinnad meie tootmise kahjumisse.”