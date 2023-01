Rohestamise umbsõlmed ootavad harutamist

Teadlaste arvates seisneb probleem selles, et kariloomade arvu vähenedes väheneb püsirohumaade roll rohusööda tootmisel ja põllumehed otsivad nendele aladele tasuvamat väljundit.

Püsirohumaadel on tähtis roll nii maastiku mitmekesisuse ja elurikkuse tagamisel kui ka kliima reguleerimisel ning nende säilitamine on Euroopa Liidu ülene kokkulepe, möönis maaülikooli teadlane Ants-Hannes Viira, kes on riigikantselei koordineeritava rohepoliitika juhtkomisjoni eksperdigrupi liige.