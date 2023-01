Glüfosaat võib mahepõllundust mõjutada aastaid hiljem

Ainete esinemine looduslikult vajab teaduspõhist lähenemist ja saadud tulemuste põhjal eksperdiarvamuse kujundamist teadlaste poolt.

Käesolev juhtum ongi tõstatanud vajaduse teadusasutustel uurida põhjalikumalt antud toimeainete mõjusid keskkonnas, akumuleerumist mullas ja nende püsivust ajas.

Kas siis on olemas looduslikud variandid (põud, sõnniku kasutamine) ja tegelikult kasvatajad ei pruukinudki midagi valesti teha?

Peamiseks keerukuseks antud toimeainete puhul (fosetüül-alumiinium ja fosfoonhape) saab asjaolu, et fosetüül-alumiinium ei ole stabiilne molekul ja laguneb keemiliste protsesside käigus üsna kergesti fosetüüliks. Fosetüül laguneb aga omakorda üsna kergesti fosfoonhappeks ja selle sooladeks. Lisaks peab meeles pidama, et antud toimeained on mullas küllalt pika aja vältel püsivad, mis omakorda raskendab toimeainete mahetoodangusse sattumise põhjuste väljaselgitamist.

Fosfoonhapet peetakse üldiselt pestitsiidijäägiks. Kirjandusallikate põhjal on teada, et fosfoonhappega on seotud glüfosaadi (tavapõllumajanduses kasutatav taimekaitsevahend) laguprodukt AMPA – aminometüülfosfoonhape. AMPA on glüfosaadi esmane laguprodukt keskkonnas ja inimorganismis, mis on vähemalt sama toksiline kui glüfosaat. Samuti võib AMPA kumulatiivne mõju olla isegi tugevam, sest selle eluiga keskkonnas on pikem kui glüfosaadil.

Kas sain õigesti aru, et üks põhjus võib olla, et mahepõllu mullasse on jäänud seal kunagi aastate eest kasutatud glüfosaadi jääke, mis rahva seas rohkem Roundupina tuntud?