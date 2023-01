Loodusrekordid: Eesti suurim sipelgariik asub selles Lõuna-Eesti metsas

Rekord nr 5. Eesti suurim sipelgariik

Eesti suurim laanekuklaste asurkond – kokku umbes 2000 pesa ja looduskaitseala pindala 193 hektarit, asub Põlva vallas Akste metsas. Seal saab tutvuda laanekuklaste eluoluga ja nende kuni kahe meetri kõrguste pesadega. Akstes on tähelepanu all just metsakuklaste elupaigad. Eestis ainulaadse Akste sipelgapesade koloonia tekke üle ammendavat selgitust ei ole, et miks ta just sinna tekkinud on, sest sarnaseid sobivaid paiku on meil mujalgi. Ometi on sipelgad just Akste metsas endale suured ja kõrged kodud rajanud ning sipelgarekord on see kindlasti.