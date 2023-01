Rohepöörde juures on palju vastamata küsimusi

Astusite ametisse esmaspäeval. Kelle pärast põllumajandussektoris praegu süda kõige rohkem valutab?

Sektorit mõjutavad kõige rohkem Venemaa agressioonist Ukrainas põhjustatud ebastabiilsus ja teadmatus. Energiahinnad, mis moodustavad olulise osa toidusektori kulubaasist, on kõrged ja kõikuvad, samuti on üle 50 protsendi tõusnud teiste toidutootmise sisendite hinnad. Nagu teistes valdkondades, on ka põllumajanduses ja toidutööstuses töötaval inimesel põhjendatud ootus, et palk tõuseks, ja see on tööandjale täiendav väljakutse.

Eelmise aasta statistika­ põhjal on enam kannatanud toiduainetööstus, aiandus ja seakasvatus. Kuigi teravilja­kasvatajate ja piimatootjate näitajad olid head, teravilja saagikus suur, müügihinnad rõõmustavad ning piima kokkuostuhinnad samuti ajaloo kõrgeimad, siis tootmise sisendite hinnad ei jäta puudutamata neidki.

Lisaks on põllumajanduse ja toidutootmise kasvav probleem haritud, kogemuste ja motivatsiooniga töökäte puudus. Puudus on nii kõrgharitud spetsialistidest kui hooajalistest tublidest töötajatest. Olles maaülikooli nõukogu liige, näen kõrghariduse ees seisvate ülesannete tõsidust väga hästi.

Rohepööre on üks põhiteemasid, millega tuleb tegeleda. Alanud on uus ÜPP periood, kus toetuste saamisel sellele aina rohkem tähelepanu pööratakse. Kui selge on, mida see tegelikult tootjatele lähiaastatel tähendab?