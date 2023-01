ILM ⟩ Külm ja lumi ei taha korraga tulla

Jaanuari esimese nädala külmalaine ja eelolevate väiksemate külmenemiste tõttu on oodata kuu keskmist temperatuuri napilt alla nullkraadi, aga see ei tähenda, et lumi maas püsiks: külma kõrgrõhkkonna ajal taevast midagi ei saja ning madalrõhkkonnad toovad vaheldumisi lund, lörtsi ja vihma – mis maha sajab, see ka kohe sulab. Praeguseks on veidi lund säilinud vaid Haanja kõrgustikul ja Ida-Virumaal.