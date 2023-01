Palavikust saab jagu ka ravimtaimede abil

Väga hea köharohi on sookail. Kuna taim on mürgine, tarvitatakse 200 ml päeva jooksul. Keeda 10–20 min vaiksel tulel ja lase tõmmata või vala üle keeva veega ja lase termoses tõmmata kaks tundi. Võid valmistada tinktuuri, seda võta 20–30 tilka päevas 2–3 korda. Sookailu ja Islandi samblikku on kasutatud ka kopsu­põletiku ravis.