Kiluvürts leevendab köha ja stressi

Välispidiselt kasutatakse peenestatud pimenti mikroobide hävitamiseks nahal. Lühiajalised vürtsimähised leevendavad kerget lihase- ja reumavalu. Viimased kasutusvaldkonnad on rohkem levinud nende piirkondade elanike seas, kus vürtspipar looduslikult kasvab. Ent raseduse ajal on vürtsi ja vürtsiõli kasutamine vastunäidustatud.

Piment toidu maitsestajana

Pimenti lisatakse toitude maitsestamiseks tervelt või värskelt jahvatatult. Samas peab arvestama, et jahvatatult kaotab ta kiiresti oma väärtuse. Pimendiga maitsestatakse peaaegu kõiki liha- ja kalatoite, marinaade, vürtsikilu ja -räimi, lihasuppe, kastmeid, sülti, vorsti, verivorsti, rulaade, pasteete. Pimendis sisalduvad ained lahustuvad vees halvemini, seepärast võib teda suppidele lisada pool tundi enne valmimist. Väga tähtis on see, kas pimenti lisatakse külmale või kuumale toidule. Külmale toidule lisada kuni kümme värskelt purustatud tera (piment on sage lisand ka piprasegudes), kuumale toidule ja marinaadidele 2–3 tera. Supile, nt hartšoole lisada viis tera kilo liha või kala kohta. Süldile lisada kuni kümme pimendi­tera. Seente marineerimisel soovitatakse 1 kg seente kohta kaks tera.