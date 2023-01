11 maantelõiku muutub ulukiõnnetuste osas turvalisemaks

Selle aasta lõpuni käib ka ulukireflektorite mõjuuuring, kuid tänu senistele headele tulemustele otsustas If Kindlustus, kes projekti toetab, rahastada täiendavat reflektoritega piiratud maanteelõikude rajamist. “Selline otsus sündis teadmistest, et on hulk maanteelõike, kus kohalikele jahimeestele on täpselt teada toimunud suurulukite ja sõidukite kokkupõrgete kohad, nende arv ja hukkunud ulukite liigid,” selgitas projektijuht Urmas Salmu seltsi kodulehe.