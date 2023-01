Keskkonnakomisjonis arutati öösihikute ja pliimoona üle

„Plii on mürgine aine, mis saastab keskkonda ja mürgitab vett, kalu ja veelinde. Veekeskkonda sattunud pliimoon on ohtlik veelindudele, kes need toidu pähe sisse söövad. Kotkastele põhjustab pliimoona tõttu saastunud liha söömine eluohtliku mürgistuse. Samal ajal on mürgivabad alternatiivid jahipidamiseks olemas,“ selgitas Vakra. Ta lisas, et mürgiste pliihaavlite kasutamine muutub aga nii Eestis kui kogu Euroopas järk järgult keerulisemaks.

Järgmine piirang ongi kohe jõustumas ja edaspidi tuleb pliimoonaga metsa minnes väga hoolikalt jälgida, et ei satutaks märgalale või veekogu puhvertsooni. Veekogude ääres ja märgaladel on alates käesoleva aasta 15. veebruarist keelatud pliihaavleid isegi kaasas kanda. Keskkonnaamet töötab koos Eesti Jahimeeste Seltsiga, et piirangualade kaart ja info reeglite muutuse kohta oleks jahimeestele kättesaadav, arusaadav ja käepärane. „Inspektorid on valmis esimese poole aasta jooksul rohkem selgitama ja tähelepanu juhtima kui karistama. Eesmärk on see, et plii ei jõuaks loodusesse,“ kinnitas Vakra.